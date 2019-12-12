Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения, избранную для одесского бизнесмена Вадима Альперина ранее. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем микроблоге в Twitter.

"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", - говорится в сообщении.

Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін pic.twitter.com/Oyh0FzPre3 — ЦПК (@zer0_corruption) December 12, 2019

Напомним, Альперин был выпущен из СИЗО после внесения залога в размере 70 млн гривен. НАБУ подозревает Альперина в совершении ряда преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 26 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что даст "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

После этого адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент не скрывается и впервые слышит о разыске.