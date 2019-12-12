Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ в статусе главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер поговорил с представителями канала "Россия 1" и позитивно оценил это событие.

"Главное, что мы все начали общаться", - заявил Зеленский корреспонденту.

Интервью с украинским президентом планируют показать в воскресенье, 15 декабря, на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Как передает РИА Новости, корреспондент канала также записал реакцию окружения украинского президента на разговор Зеленского и представителя российских СМИ.

Как передавала "Страна", сегодня Зеленский принял участие в брифинге по поводу нового поворота в расследовании убийства Павла Шеремета.

Мы также рассказывали, что президент написал авторскую колонку в украинский журнал.