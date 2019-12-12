Трамп удивился в Twitter, почему Евросоюз перестал помогать Украине
Президент США Дональд Трамп высказал удивление по поводу того, что европейские страны перестали оказывать помощь Украине. От этом он написал в своем микроблоге Тwitter в четверг.
"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине - Ред.)?" - написал Трамп в соцсети.
Он также подчеркнул, что "Радикальные левые, ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" писала о том, что Трамп посчитал нелепым признание Греты Тунберг человеком года и посоветовал ей сходить в кино с другом.
Также мы сообщали, что Лавров хотел узнать у Трампа, готовы ли США снять санкции с РФ в обмен на "прогресс по Украине".