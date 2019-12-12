12 декабря в полиции назвали пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Все они волонтеры, или участники АТО. Имя заказчиков при этом пока не назвали.

Мнение пользователей соцсетей разделились: одни поверили полиции, другие - нет. В целом же многие остались при своем мнение, для кого-то данные полиции только подтвердили убеждения, другие же посчитали их ложными.

Мы собрали мнения по поводу брифинга МВД.

Выводы после брифинга

1. То, что подозреваемые в убийстве Шеремета атошники и националисты, действительно брали заказы на преступления и подрывы - это можно говорить вполне уверенно. Доказательная база богатая.

2. То, что именно они могли убить Шеремета выглядит логично и некоторые завязки действительно есть. Но это, скорее, косвенные признаки, чем прямые доказательства. Хотя этих признаков много и действительно они могут быть причастны. Но некоторые моменты сомнительные - например из разговора Пумы и Удава следует, что они очень удивлены тем, что одного из их побратимов (Пистолета) ведут по делу Шеремета (они пытаются эту тему с убийством Шеремета связать). То бишь, есть некая "тема" (видимо преступление, в котором они все вместе завязаны) и Пума с Удавом удивлены, что эту "тему" связывают с Шереметом. Далее Пума общается с какой-то дамой и говорит, чтоб этот Пистолет залез в интернет, посмотрел какого числа убили Шеремета и вспомнил чем он занимался в этот день. То есть не очень похоже на то, что они обсуждают какое-то хорошо известное им преступление. Пистолет однозначно был в одной теме с ними по каким-то преступлениям, но вот касалось ли это Шеремета - вопрос.

3. Самая слабая часть - это мотив. Никакой дестабилизации ситуации в стране убийство Шеремета не вызвало. И трудно было предположить, что вызовет. Павел Шеремет был не самой известной и не самой конфликтной фигурой. Поэтому мотив крайне странный и это бросает тень сомнения на все сказанное на брифинге.

4. О заказчиках вообще ничего не говорилось полицией. О них вспомнил лишь Рябошапка и Зеленский. Но ответы так и не прозвучали. Очень похоже на историю с убийством Бузины, где мотивом была названа идеологическая неприязнь к Бузине со стороны обвиняемых. А о заказчиках речи не идёт.

5. Присутствие на брифинге Зеленского сразу же придало политический подтекст всей истории и породит различные версии, что это дело нужно для укрепления политических позиций Авакова. К слову, этот вопрос министру задали прямо на брифинге. Ответ Авакова, конечно, был отрицательный.

Прецедент раскрытия убийства журналиста - это сигнал

"Дело Шеремета. МВД, сотрудники Национальной полиции сделали большую работу. Есть очевидный прогресс. Жаль, что так долго. Но учитывая кому, в конце концов, выдвигаются подозрения - и доказательства должны быть железными, и без гарантий политического невмешательства от высшего руководства страны не обойтись.

Прецедент раскрытия убийства журналиста, наказание убийц - это сигнал. Трогать журналистов нельзя, покоя нападающим не будет. И наоборот...

Надеемся на справедливость и установление истины. На неиспользование дела Шеремета в политических целях. Надеемся на справедливую защиту украинских журналистов" - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Версия следствия шокирует

Главный редактор "Украинской правды" (в которой работал Шеремет) Севгиль Мусаева написала, что издание положительно восприняло то, что расследование продолжается, но версия следствия шокировала.

"Мы с большой надеждой смотрели сегодняшний брифинг по расследованию дела нашего коллеги, журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. С момента его убийства прошло уже более трех лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Дело было фактически засекречено еще осенью 2017 года, а комментарии правоохранителей сводились к тому, что публикация любой информации может навредить следствию.

Теперь о самом брифинге, на котором присутствовали президент, министр внутренних дел и генеральный прокурор.

Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно.

У нас возникло несколько вопросов, ответов на которые мы не услышали во время брифинга:

1. Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов.

2. Непонятным для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга - дестабилизации политической ситуации в Украине - не была достигнута.

3. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или в таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

"Ложь, фуфло и пропаганда"

Есть и негативные оценки брифинга.

"С глубоким уважением к Павлу. Не верю ни единому слову Авакова. Очень сомневаюсь, что эти люди убивали Павла Шеремета. Может, кого-то и убивали, но скорее всего, не Шеремета.

Не верю, что задержанных посадят. Думаю, дело развалится. Не исключено, что коррумпированные украинские суды не станут прислушиваться к злым фак-там следствия.

Не верю даже в то, что цель покушения на Павла - это "дестабилизация ситуации в Украине". Шеремет был известным человеком и классным журналистом, но совершенно точно не общественно детонирующей персоной.

Во что я верю? В то, что это плохо срежиссированное фуфло. Для показа в прямом эфире.

Верю, что сегодня примерно 100 дней работы министра внутренних дел. Что сделано за это время? Остановлена нелегальная добыча янтаря? Нет. В школах перестали торговать наркотой? Нет. В стране стало меньше "активистов"? Нет. Полиция перестала крышевать игровые салоны? Тоже нет.

Зато Нацгвардия усиленно вооружается. У неё на вооружении есть даже тяжелое вооружение. Она обеспечена лучше, чем армия. МВД закупает вертолеты и катера за кредитные деньги, вгоняя Украину в долги. Зачем?

По квоте Авакова назначены несколько министров. Он пилит бюджет, управляет Укрзализныце участвует в дележе полномочий в ГБР и Бюро финансовых расследований. Полиция сливает дела на сотни миллиардов гривен!

Наконец, Аваков продолжает тесно сотрудничать с праворадикалами. Эти люди создавали "коридор позора" президенту Зеленскому, но в то же время подставляли себя под "я не лох". Нацкорпус и МВД - братья-близнецы.

Ещё я верю, что Аваков - один из акционеров АО "Зеленский". А сейчас Аваков демонстрирует свою нужность и важность.

Верю, что главное в этой пресс-конференции - это появление на ней Владимира Зеленского. Красивый пиар -ход. Как же, преЗелдент достигает прогресса в расследовании убийства Шеремета. Порошенко не смог, а Зеленский смог.

Вопрос: от чего отвлекают наше внимание? Может, от провальной судебной реформы и распродажи земли? От закона об особом режиме самоуправления Донбасса?

Вопрос: для чего используют это событие? Может, Аваков станет премьером? Зеленский подрастёт в рейтинге?

Рекомендую не развешивать уши и смотреть не на слова, а на действия" - написал журналист Сергей Лямец.

Странное следствие и странные мотивы

"О прессухе МВС по Шеремету... Нихрена не понял я про мотив. Как-то все натянуто. Ходили слухи, что Шеремет возил деньги через Беларусь на новый политпроект... еще было разных слухов. В такой мотив бы поверил, но в мотив "дестабилизировать" ну никак не верю... звучит как "порошенковская мантра" о шатуне.

П.С.: и не могли они целиться в Шеремета... машина была Притулы и он поехал совершенно случайно в тот день. Я говорил с Аленой. Странное следствие и странные мотивы..." - написал политический эксперт Михаил Чаплыга.

Взорвал не Путин, не Лукашенко, а банда украинских националистов

Журналист Андрей Манчук написал, что расследование ярко показывает, что представляют собой подозреваемые в убийстве Шеремета.

"Посмотрел пресс-конференцию руководства МВД Украины о результатах расследования убийства Павла Шеремета. Очень рекомендую вам пересмотреть ее в записи. Поверьте, оно того стоит. Хотя это местами тяжело, иногда страшно, и почти всегда отвратительно.

Итак, известного журналиста взорвал не Путин, не Лукашенко, а целая банда видных украинских националистов - ветеранов и ветеранок, волонтеров и волонтерок, - за одного из которых (автора боевого гимна АТО, любителя поговорить о величии арийской расы) успел вписаться сам Порошенко.

Кроме того они совершили целый ряд других тяжких преступлений - такие, как заказные убийства и отжим чужой собственности, а также имели на руках арсенал взрывчатых веществ и стволов. За это же время герои нации приобрели на честно заработанные деньги квартиры, частные дома и элитные автомобили.

Кстати, на пресс-конференции упоминались и взрывы линий электропередач, которыми обесточивали в свое время Крым.

Один из банды успел застрелиться, другой собирался сделать то же самое, в чем признавался по телефону ее главарю ("Я столько всего наделал... что я натворил") - но его спасли представители следственной группы.

Версия о причастности добробатовцев озвучивалась в СМИ сразу после убийства - хотя бы потому, что люди из этой среды стоят буквально за всеми резонансными заказными убийствами в Украине. Но в этом случае расследование ярко показывает, что представляют собой эти персонажи - их гниль, продажность, людоедские взгляды, полную уверенность в собственной безнаказанности и абсолютное презрение к чужим человеческим жизням. Это людоеды первой категории, высшей пробы.

Одна из фигуранток дела вообще рассуждала с побратимом о том, что надо расшевелить гречкосеев, обстреляв столицу Украины из "градов". ("Я очень хочу, чтобы это случилось, мне этого Киева не жалко вообще"). А еще обсуждала возможность найти с этой же целью "сакральную жертву" - желательно женщину, и с ребенком.

Ее как раз можно увидеть на этом снимке - а рядом какой-то мужик, который когда-то не собирался заниматься взрывами в Симферополе" - написал Андрей Манчук.

"Петр Алексеевич, было бы круто, если вы следующий сядете"

"Порошенко: "раскрыть убийство Шеремета - для меня дело чести"

04.08.2017

Спасибо Петр Алексеевич.

Было бы фантастически круто, если вы следующий сядете .." - написал журналист Артем Артеменко.

"Мама Павла Шеремета сказала, что было омерзительно слушать диалоги волонтеров-атошников, подозреваемых в убийстве. На данный момент это, наверное, главный вывод из брифинга. Причастны они к убийству или нет пока сложно сказать, но то что эти люди крайне ущербные как морально, так и интеллектуально - факт" - написал Александр Асимов.

"С точки зрения сухой политической технологии, дискредитация национал-патриотического движения и дальнейшая маргинализация оппозиции соответствующего толка в глазах масс неизбежна. Кто в этом виноват - пусть каждый решит сам. Но реакция электората предсказуема и для власти удачна" - написал журналист Сергей Щербина.

"Есть одна большая проблема. Самая большая. Она не касается сейчас темы "виновны или нет".

Просто система МВД настолько уничтожила свою репутацию и доверие, что даже если это правда - в это не веришь. Не веришь даже не из-за неубедительных доказательств, а просто из-за факта того, что это представляет МВД. Аваков в частности.

Вот это и является дестабилизацией. И это очень печально" - написал журналист Максим Опанасенко.