Редакция "Украинской правды" опубликовала комментарий по поводу сегодняшнего брифинга по расследованию дела журналиста издания Павла Шеремета.

Комментарий появился в Facebook главного редактора "УП" Севгиль Мусаевой.

По словам сотрудников редакции, за три года с момента убийства они почти ничего не знали о ходе расследования.

"Дело было фактически засекречено еще осенью 2017 года, а комментарии правоохранителей сводились к тому, что публикация любой информации может навредить следствию", - написано в комментарии.

Что касается брифинга с участием президента, министра внутренних дел и генерального прокурора, то озвученная версия следствия шокировала журналистов. У них возникло три вопроса, ответы на которые не прозвучали во время брифинга.

Кто может быть заказчиком убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов. Каковы мотивы заказчиков и исполнителей? Цель, которая была озвучена во время брифинга - дестабилизации политической ситуации в Украине - не была достигнута. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

В редакции "Украинской правды" пообещали тщательно проанализировать факты, озвученные следственной группой.

"Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были сегодня озвучены в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину", - пообещали сотрудники издания.

Также сообщается, что сегодня за восемь минут до начала брифинга депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы именем Шеремета назвать один из скверов в центре города.

Скриншот: Facebook/ sevgil.musaieva

Напомним, "Страна" следит за событиями вокруг задержания подозреваемых в убийстве журналиста.

Мы также взяли интервью у матери погибшего в связи с новым поворотом расследования.