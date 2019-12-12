В законопроект, который не позволит вернуть "Приватбанк" экс-собственнику Игорю Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка. Об этом пишет "Зеркало недели".

Отмечается, что в настоящее время срок ликвидации банка ограничивается 5 годами, после чего предъявить какие-то претензии его экс-владельцам уже нельзя.

"После окончания срока ликвидации банка исчезает юридическое лицо, он исключается из реестров, поэтому успешность исков к владельцам таких банков фактически равна нулю", - отмечает издание.

В законопроект была добавлена ​​правка о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц может продолжать ликвидацию системных банков, начатое до вступления в силу этого закона, руководствуясь его нормами.

"Предложенная в первоначальном варианте поправка давала возможность судиться с ними "до победного конца", но в процессе согласования проекта, эта норма куда-то исчезла", - говорится в материале.

Законопроект подавали, прописав норму о привлечении к ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков, сообщает источник "Экономической правды".

По данным источников "Зеркала недели", Кабмин официально согласовал эту поправку, но в проекте, который оставил КМУ и был направлен в парламент, ее уже нет.

"Зеркало недели" отмечает, что владельцы "ВиЭйБи Банка" Бахматюк и "Дельта Банка" Лагун могут избежать ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.

Ликвидация "ВиЭйБи Банка" заканчивается в марте 2020 года, "Дельта Банка" - в октябре 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада не сможет принять до нового года законопроекты о рынке земли и "Приватбанке".

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