Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко (по прозвищу "Лиса"; по версии полиции именно она подложила взрывчатку под машину Павла) обсуждала с друзьями организацию терактов в Киеве. Об этом правоохранители рассказали во время брифинга 12 декабря.

В доказательство привели запись телефонного разговора, где Кузьменко обсуждает теракт - обстрел Киева из реактивной системы "Град".

Гражданин У. "Марат": Один комбриг, я не буду его называть, если мне поступит такой приказ, я тогда снимаюсь, гружусь и еду на Киев.

Гражданка К. "Лиса": И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко вообще.

"Марат": Чтобы этот Киев привести в норму, надо 4-5 кассет ГРАДов выпустить и все.

"Лиса": Ой, Киев такой ссыкливый, что тут полкассеты хватит.

Напомним, что всего были названы пятеро подозреваемых в подготовке и осуществлении убийства журналиста. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

По версии следствия, Дугарь разведала расположение камер возле машины, взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, Антоненко находился рядом с ней. Роль супругов Грищенко до конца не понятна, но Владислав Грищенко известен как специалист по взрывчатке,а ДНК Инны Грищенко обнаружили на взрывчатке, которую заложили под авто при покушении на другого человека.

На записях, предоставленных на сегодняшнем брифинге, одна из подозреваемых Юлия Кузьменко также вела по телефону разговоры о том, что им нужна "сакральная жертва". В частности, обсуждались планы убить волонтера Марусю Зверобой или похитить ее детей.

Напомним, что машину, в которой находился Павел Шеремет, взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. Он умер вскоре после взрыва.