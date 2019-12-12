Президент Украины Владимир Зеленский на совместном с правоохранителями брифинге отметил, что вопрос о заказчиках убийства Павла Шеремета так и не нашел ответа, и заявил, что они все-таки будут установлены. Об этом сообщают "Українськi новини".

Глава государства сказал, что не хочет превращения расследования резонансного дела в сериал.

"Для нашей команды и для всех это одно из приоритетных уголовных дел, которое хочется раскрыть... Сегодня мы получили очень много ответов. Но есть еще один вопрос: "Кто заказчик?" Я уверен, что обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по поводу дела об убийстве Павла Шеремета. Мне кажется, больше, чем три, не нужно. Не хочется, чтобы это было сериалом", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" приводила мнение представителей Нацполиции, со слов которых выходит, что исполнители убийства сами его и задумали.

Мы также публиковали блиц-интервью матери погибшего журналиста по поводу сегодняшнего брифинга.