Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что власть должна заключить новый контракт с "Газпромом" на транзит российского газа в Европу по территории Украины и договориться о прямых поставках российского голубого топлива в нашу страну.

Об этом сообщает сайт оппозиционной политсилы.

12 декабря в кулуарах парламента Левочкин сказал журналистам, что транзит газа приносит огромные доходы в бюджет.

"Сейчас главный вопрос, останется ли Украина транзитером газа, поскольку это дает огромные доходы украинскому бюджету и большое количество рабочих мест. Кроме того, технически транзит российского газа позволял удерживать давление в газотранспортной системе и поставлять газ конечным потребителям, в первую очередь, на юго–востоке страны, которые зависят от давления в трубе со стороны Российской Федерации", – отметил нардеп.

По его мнению, прямые закупки голубого топлива у РФ позволят снизить коммунальные тарифы и будут способствовать развитию экономики.

"Это решение находится в сфере компетенции исполнительной власти. Поэтому мы готовы поддерживать действия президента Зеленского для того, чтобы получить новый контракт на транзит и прямые поставки российского топлива. Это уменьшит цену газа в стране, уменьшит платежку для каждого человека за коммунальные услуги, уменьшит стоимость газа для украинских предприятий – следовательно, увеличит рентабельность, а это зарплаты и рабочие места. К сожалению, пока не видим прогресса в этом вопросе, но в тоже время надеемся хорошие новости уже в ближайшее время", – на оптимистической ноте завершил комментарий Левочкин.

Ранее "Страна" цитировала слова главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова о том, что две страны все же найдут решение по транзиту газа.

Мы также разбирались, что тормозит переговоры с Россией по транзиту газа, и успеют ли стороны договориться до 1 января.