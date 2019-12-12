В Управления государственной охраны Украины отреагировали на ДТП с участием их сотрудника, который за рулем авто в Киеве насмерть сбил пенсионерку. По факту дорожной аварии, в которой погибла женщина, ведомство проводит служебное расследование.

Информируем, что сейчас в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием военнослужащего Управления государственной охраны Украины, в результате которого погиб человек, в охранном ведомстве проводится служебное расследование.

"... обращаем внимание средств массовой информации на то, что указанный военнослужащий не занимает одну из руководящих должностей в Управлении государственной охраны Украины, а трагический инцидент произошел во внеслужебное время", - говорится в сообщении.

Также уточняются обстоятельства происшествия. По предварительной информации военнослужащий, управляя личным автомобилем марки Skoda и двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину.

"Потерпевшая в момент наезда находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - добавил в ведомстве.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео смертельного ДТП в центре Киева из-за выезда автомобиля на встречку.

Также мы сообщали, что совершивший ДТП водитель зажал стеклом руку преследователя и нажал на газ.