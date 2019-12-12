Мать убитого журналиста Павла Шеремета, Людмила Станиславовна, после брифинга, где полиция объявила о раскрытии преступления, дала интервью "Стране".

– Вы смотрели брифинг МВД о задержании подозреваемых в убийстве вашего сына? Согласны ли вы с доводами правоохранителей, что виновны именно эти люди?

– Смотрела, конечно. Но как я могу быть согласна или не согласна? Ну, озвучили. Значит, все-таки есть воля президента на то, чтобы расследовать это дело. Это уже вселяет какие-то надежды. Но это исполнители… Виновны они или нет, об этом только суд уже сможет сказать. А о заказчиках вообще речи не шло. Поэтому не знаю… Я конечно желаю, чтобы и силовые структуры, и президент все-таки показали украинскому народу, что они способны защитить каждого украинца от произвола. А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…

– Вы имеете в виду записи разговоров подозреваемых?

– Да. И эти люди же работали где-то с кем-то. Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы.

– А материнское сердце вам что подсказывает?

– Знаете, мое материнское сердце уже… Далеко не здесь. Моего сына нет. Что мое материнское сердце должно подсказывать? Мое материнское сердце уже расстреляли.

– Вы верите, что действительно эти люди совершили убийство?

– Не знаю. Я же не следователь. Я не имею права думать об этом. Это только суд докажет.

– Вас убедили те факты, которые обнародовали в МВД сегодня?

– Я просто слушала. Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое страшное – чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично. Я признательна президенту, что он принялся все-таки проводить и закончить это расследование, и что он сам присутствует при этом. И что этот процесс открытый для общественности, журналистов. За это Зеленскому большой респект.