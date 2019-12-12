Во время брифинга, посвященного убийству Павла Шеремета, в полиции сообщили, что подозревают волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко по прозвищу "Лиса" в том, что это именно она, в паре с музыкантом Андреем Антоненко, прикрепила взрывчатку к машине журналиста.

На видео с камер наблюдения попали два человека - мужчина и женщина. Для идентификации их личностей, в частности, привлекали эксперта из Великобритании, который считается одним из лучших в мире. Айвон Бирч проанализировал походку на видеообразцах, которые предоставило украинское следствие.

В тоже время эксперты из КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – Ред.) также провели исследования. По словам замглавы Нацполиции Евгения Коваля, следствие учло мнение всех специалистов в комплексной экспертизе, в том числе психологическая, фотопортретная и изучение походки. Эксперты пришли к выводу, что мужчина на видеозаписи, который принимает участие в закладывании взрывного устройства, это Андрей Антоненко. Это украинский музыкант. В 2017 году он подписал контракт с ВСУ, стал сержантом.

На фото Андрей Антоненко

Женщина на видео, по данным следствия, это Юлия Кузьменко. Это детский хирург из Охматдета, также известная как волонтер по прозвищу Лиса".

На фото Юлия Кузьменко

Напомним, что утром 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

Следствие назвало пятерых подозреваемых в организации и осуществлении подрыва машины. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Антоненко, живущий поблизости, и Кузьменко закладывали бомбу.

Дугарь проводила разведку рядом с местом проведения преступления: фотографировала места сосредоточения видеокамер.

Роль супругов Грищенко пока точно не известна, но ее ДНК были обнаружены в подрывном устройстве во время покушения на убийство, похожего на взрыв авто Шеремета. А ее супруг утверждал, что может сделать любую бомбу за 15 минут.