Цены на нефть эталонных марок растут примерно на 1,5% в ходе торгов в четверг, нефтяной рынок подогревается высказыванием президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 по Киеву составляет $64,7 за баррель, что на $0,98 (1,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,85 (1,45%) - до $59,61 за баррель. В определенный момент торгов фьючерс достиг $59,65 за баррель, максимального значения почти за неделю.

Напомним, что по словам Трампа, Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. К этой информации приковано внимание мира, поскольку приближается дата вступления в силу в Штатах нового раунда пошлин на китайские товары.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг сообщило о снижении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ежемесячном отчете МЭА говорится, что запасы сократились на 32,5 млн баррелей в октябре относительно предыдущего месяца - до 2,904 млрд баррелей.

Таким образом, они находятся на 2,9 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, впервые с декабря 2018 года. Между тем запасы нефти выросли в октябре на 24,6 млн баррелей - до 1,099 млрд баррелей, в том числе за счет США и Европы.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

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