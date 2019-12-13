12 декабря в эфире телеканала СТБ показали, как прошел полуфинал 9 сезона проекта "Зважені та щасливі". После 16 недели осталось пятеро участников, они и будут бороться за звание победителя в финале.

Оставшихся на проекте пригласили на вечеринку, посвященную выходу первого эпизода 9 сезона (до финала "Зважені та щасливі" показывают в записи - Ред.). Их изменившийся вид должны были оценить гости.

А команды розовых, желтых и коричневых выполняли непростое задание. Чтобы выйти к собравшимся нужно было добыть одежду, ведь кроме купальных костюмов у них ничего не было. Для этого нужно было нырять на дно бассейна, чтобы собрать фишки с разными предметами одежды. В особо сложной ситуации оказались Наташа и Тамара, которые не умеют плавать.

После выхода в свет участников ждало еще одно испытание - просмотреть комментарии гостей, которые они оставили о каждом участнике.

А также встретиться со звездными гостями, которые оценивали умение держаться в обществе и манеру речи худеющих. Тем, кто понравился они оставляли записки. Больше всего их получила Тамара.

На взвешивании в зоне риска оказалась команда желтых. В итоге шоу покинул 30-летний Александр Гончаров.

На фото Александр Гончаров до похудения

На проект он пришел с весом 167 кг и за 16 недель похудел до 115 кг, то есть он потерял 52 кг. Александр занимается 3D дизайном интерьеров. Живет в Киеве.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск можно на канале СТБ. На ютуб выпуск от 12 декабря появится через два дня после выхода.