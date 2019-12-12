На брифинге по поводу задержания подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета так и не были названы возможные заказчики преступления. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

О заказчиках вспомнил лишь президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка. Но не представители полиции.

Со слов полицейских вообще выходило, что чуть ли не сами исполнители сами задумали убийство, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Журналисты в этом усомнились. Они поинтересовались у правоохранителей, почему для дестабилизации убили далеко не самого известного и влиятельного человека в стране - Шеремета. Ответ полиции был неубедительный: "Нет, он был известный человек".

Скриншот: Telegram/ Политика Страны

Ранее "Страна" цитировала заявление на упомянутом брифинге главы Нацполиции Игоря Клименко о том, что расследованию дела Шеремета сопротивлялись.

Мы также рассказывали, что известно о подозреваемых и их задержании.