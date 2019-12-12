Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который накануне признал юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. Американский лидер порекомендовал девушке научиться "держать себя в руках" и сходить с другом в кино, чтобы расслабиться.

"Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем Тwitter.

Фото: twitter.com

Фото: bbc.com

Отметим, что 16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал это звание.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет восторг по поводу выступления 16-летней эко-активистки. Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

Ранее "Страна" писала о том, что Грета Тунберг стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.