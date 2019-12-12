Глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге по поводу задержания подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что ранее следствию оказывали сопротивление. Об этом передает корреспондент "Страны".

Клименко прозрачно намекнул, что правоохранительным органам препятствовавшие расследованию известны.

"Следствию (ранее - Ред.) оказывалось сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Возможно, в будущем они станут подозреваемыми по делу", - сказал руководитель Нацполиции.

Напомним, сегодня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве Шеремета. Среди обвиняемых - ветераны АТО и волонтеры.

Как писала "Страна", подозреваемые в громком преступлении атошники с позывными "Пума" и "Лиса" за последние несколько лет стали владелицами квартир и машин.

Также среди подозреваемых числится рок-музыкант Андрей Антоненко.