Во время брифинга, посвященного расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, полиция заявила, что его выбрали, поскольку он был достаточно известным, ведь целью убийц было дестабилизировать ситуацию в Украине.

Во время брифинга замглавы Нацполиции Евгений Коваль сказал, что главная версия убийства Павла Шеремета - дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека.

Задавая вопросы после брифинга, журналист спросил, не кажется ли следствию, что фигура Шеремета была не настолько известна для украинцев, чтобы дестабилизировать ситуацию и ее и не произошло, поэтому не является ли мотив слабым местом.

"Фигура Шеремета была достаточно известна в Украине. Он был из ведущим, публицистом и его знали все в стране. Я бы не сказал, что это была неизвестная личность" - прокомментировал представитель полиции.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что организаторы еще не найдены. О том, что нужно еще ответить на вопрос "кто заказчик?" сказал присутствующий на брифинге президент Владимир Зеленский.

Этот вопрос действительно обошли вниманием. Из слов полиции на брифинге выходило, что это чуть ли не сами атошники придумали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Правда, в полиции перед брифингом отметили, что раскроют не все детали засекреченного дела.

Напомним, что 20 июля 2016 года под авто журналиста Павла Шеремета сдетонировала, заложенная взрывчатка.

12 декабря во время брифинга полиция назвала имена пяти подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Это группа лиц, которые подготавливали и осуществили убийство, а именно: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Ранее мы писали, кто такой рок-музыкант Андрей Антоненко, которого обвинили в убийстве журналиста.