Сегодня МВД задержало первых подозреваемых в убийстве российского журналиста Павла Шеремета и раскрыло ход преступления.

Онлайн-трансляцию брифинга по делу Шеремета вела "Страна".

Шеремета убили в Киеве летом 2016 года. С тех пор следствие работало безуспешно - и только сейчас смогло задержать потенциальных убийц.

Все они, как и ожидалось, оказались связанными с добровольческим движением и войной на Донбассе. Причем пока без видимой привязки к "руке Москвы". Правда, ее присутствие глава МВД Арсен Аваков не отбросил и дал понять, что "российский след" рассматривается как одна из версий.

Впрочем, что касается заказчиков, то о них в своем длинном рассказе представители полиции вообще ничего не сказали.

О них вспомнил лишь генпрокурор Рябошапка и Зеленский, которые выступили в конце брифинга. Президент выразил надежду, что "в следующий раз" имена заказчиков будут названы.

Хотя МВД, судя по всему, пытается провести линию, что заказчиков может вообще и не быть. Что это сами "атошники" запланировали и осуществили преступление, стремясь дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, этот мотив и был назван полицией официально, как основной.

Но в этом есть как раз большие сомнения.

Первые итоги следствия анализирует "Страна".

Подозреваемые по делу

МВД считает, что убийство Павла Шеремета готовили пять человек. Чьи роли распределяются примерно так:

Юлия Кузьменко. Она же "Лиса". Хирург в Охматдете и волонтер. Она закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Андрей Антоненко. Волонтер АТО, сержант Сил специальных операций и рок-музыкант, известный как Riffmaster. Провожал Кузьменко до машины Шеремета, после закладки взрывчатки снова встретился с ней и увел с места преступления. Он жил рядом и знал все дворы.

Яна Дугарь. Медик в 25-й воздушно-десантной бригаде. Она, судя по видео камер, накануне убийства проводила разведку в квартале, где убили журналиста, и фотографировала видеокамеры. Которые в свою очередь снимали ее.

Инна Грищенко. Атошница "Пума". Что именно она делала и как связана по данному преступлению с другими участниками группы - непонятно. Но по логике полиции она имеет отношение к изготовлению взрывчатки.

Владислав Грищенко. Муж "Пумы" с позывным "Буча" и специалист по минно-взрывному делу. Изготовленное им взрывное устройство в 2018 году (в другом преступлении) показало одинаковый почерк с делом Шеремета. Как он связан с другими участниками группы (кроме своей жены) также непонятно.

Как вышли на эту группу

Сразу скажем - прямых доказательств того, что перечисленные причастны к убийству Шеремета, полиция не предоставила.

На видеокамерах не видно ни одного лица, за исключением Яны Дугарь, которая действительно ходила по близлежащим улицам и фотографировала видеокамеры. В опубликованных телефонных разговорах тоже нет намеков на причастность к делу Шеремета.

К записи разговоров мы еще вернемся. А пока посмотрим, как опознали убийц. Косвенных улик по ним действительно немало.

На Андрея Антоненко или "Риффмастера" вышли по его кофте с принтом на спине. Она засветилась на видео, где мужчина сопровождает женщину, которая заложила взрывчатку под машину Шеремета.

Оказывается, что кофта с таким же или похожим принтом была одета на человека, который в 2015 году помогал взрывать линию электропередач в Херсонской области.

Полиция выяснила, что опоры подрывал активист по прозвищу "Нацик". Изучив круг его знакомств, вышли на Антоненко и нашли у него в соцсетях фото, где видно, что он носит одежду с яркими принтами.

Отрабатывая связи "Рифмастера", вышли на Юлию Кузьменко. И случайно - на мужа и жену Грищук: "Пуму" и "Бучу". Муж участвовал в покушении на фермера в Ивано-Франковской области в 2018 году и за это уже находится в СИЗО. А в конце ноября суд арестовал по тому же делу и "Пуму".

О возможной причастности обоих к делу Шеремета "Страна" уже рассказывала. Сегодня полиция подтвердила, что характер взрывного устройства в машине Шеремета и позже - при покушении на фермера - был идентичным.

Кроме того, следствие говорит, что сумело связать покушение в Ивано-Франковской области и подрыв опоры на Херсонщине. При задержании "Бучи" они установили его связь с "Электриком" - еще одним атошником, который участвовал в инциденте с ЛЭП.

Им оказался сожитель Юлии Кузьменко, на которую ранее вышли, отрабатывая связи с Антоненко. Полиция не называет его имени, указывая, что это "гражданин К". Однако в соцсетях видно, что это еще один атошник Петр Киян. У него на ФБ есть совместные фото с Кузьменко.

Киян прямо во время заержания Грищенко приехал к нему домой на его же автомобиле, говорят в полиции. Так он и попал в поле зрения органов.

Также выявили еще одного участника этой группы - Ивана Вакуленко, который отвозил "Бучу" на место преступления (речь о фермере) на арендованном автомобиле.

То есть полиция объединила три уголовных дела - по ЛЭП, Шеремету и покушению на фермера - в одно. Основываясь на общности фигурантов, их личных связях и некоторых уликах.

Так, связь дел по ЛЭП и Ивано-Франковску с делом Шеремета установили через кофту Антоненко, "Бучу" с делом ЛЭП связали через личность "Электрика"-Кияна, а взрывное устройство от "Бучи" - с тем, которым взорвали журналиста.

Самый здесь интересный вопрос по Яне Дугарь. Она - по сути единственный подозреваемый, который попал на камеры днем. То есть ее лицо стало известно правоохранителям буквально сразу. Ведь Дугарь, судя по опубликованному на брифинге видео, ходила по улицам возле места убийства и фотографировала камеры.

Дугарь - известная атошница, и опознать ее должны были быстро. А затем отработать все связи и выйти на остальных членов группы. Почему это заняло больше трех лет - никто не объяснил. Тем более, что Дугарь активно общалась с той же "Пумой" и другими участниками группы (это следует из опубликованных телефонных переговоров).

То есть пока непонятно, за какую именно ниточку вытянули всю группу. То ли это была Дугарь, то ли "Буча".

Как только удалось установить примерный круг подозреваемых, их начали активно разрабатывать: прослушивать телефоны и следить.

Что показала слежка и экспертизы

Из этой части брифинга полиции как раз меньше всего ясно, что указанные люди имели касательство к делу Шеремета.

Следствие опубликовало несколько телефонных переговоров между всеми участниками группы. Включая "Бучу", который находился в СИЗО. Полиция говорит, что ему специально дали возможность иметь телефон, чтобы ему звонила жена и вероятные подельники, и все это можно было бы документировать.

Из этих пространных разговоров становятся понятны две вещи:

Группе действительно было чего бояться. Они не обсуждали каких-то преступлений, но сквозила явная тревожность оттого, что одного из них - Ивана Вакуленко - осенью вызвали в полицию по делу Шеремета. А после того, как Вакуленко застрелился, другой их побратим - "Электрик" позвонил Грищенко в тюрьму и заявил, что хочет наложить на себя руки, после всего, что натворил.



С другой стороны, это беспокойство могло возникнуть из понимания, что за ними числятся определенные преступления (возможно, заказные убийства), а дело Шеремета на них вешают "паровозом".

Последнее соображение следует из переговоров "Пумы" с неким "Удавом". Собеседники очень удивлены тем, что одного из их побратимов ("Пистолета" Вакуленко) ведут по делу Шеремета ("они пытаются эту тему с убийством Шеремета связать"). То бишь, есть некая "тема" (видимо преступление, в котором они все вместе завязаны) и Пума с Удавом удивлены, что эту "тему" связывают с Шереметом.

Далее Пума общается с какой-то дамой (видимо, девушкой Вакуленко) и говорит, чтоб "Пистолет" залез в интернет, посмотрел какого числа убили Шеремета и вспомнил чем он занимался в этот день.

То есть не очень похоже на то, что они обсуждают какое-то хорошо известное им преступление. Пистолет однозначно был в одной теме с ними по каким-то преступлениям, но вот касалось ли это Шеремета - вопрос.

Впрочем, в полиции настаивают, что есть много других косвенных доказательств, которые говорят о причастности именно к делу Шеремета.

Так, что именно Кузьменко закладывала бомбу, экспертам стало ясно по ее походке. А попавший на камеры Антоненко заметно прихрамывал. Как раз в это время он перенес операцию на ноге, о которой сообщал в соцсетях.

Кроме того, на момент совершения преступления телефоны у обоих были отключены, что нехарактерно для обоих подозреваемых. А телефоны супругов Грищенко почти сутки в день убийства находились в Днепропетровске, и по ним в это время никто не звонил. Что также похоже на организацию алиби.

Мотив и заказчики преступления

С этим как раз больше всего вопросов. Полиция заявляет, что целью была некая "дестабилизация государства". И в качестве доказательства приводит недавние разговоры "Лисы" - Юлии Кузьменко - с какой-то женщиной.

Они там обсуждают, что необходима "сакральная жертва", которая может всколыхнуть Украину. И примеряют на ее месту Марусю Зверобой (то есть беседа имела место уже в президентство Зеленского).

Также Кузьменко ведет разговоры в духе "дела Савченко" (когда ее обвиняли в организации терактов в Киеве).

Гражданин У. "Марат": Один комбриг, я не буду его называть, если мне поступит такой приказ, я тогда снимаюсь, гружусь и еду на Киев.

Гражданка К. "Лиса": И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко вообще.

"Марат": Чтобы этот Киев привести в норму, надо 4-5 кассет ГРАДов выпустить и все.

"Лиса": Ой, Киев такой ссыкливый, что тут полкассеты хватит.

Правда, как видим, ракетный удар предлагает по Киеву нанести не "Лиса", а ее собеседник (не исключено, что он был провокатором от "органов").

Однако нет доказательств таких разговоров относительно Шеремета. Да и непонятно, как могло его убийство дестабилизировать ситуацию в Украине. Ведб он не был широко известной фигурой.

Всего полиция указала три эпизода, которые должны якобы дестабилизировать государство: подрыв ЛЭП, Шеремет и покушение на фермера. Однако последнее - это вообще обычные рейдерские разборки (о чем, кстати, на том же брифинге заявили сами правоохранители). Шеремет, как уже говорилось, не того масштаба фигура.

А подрыв ЛЭП в 2015 году прошел в рамках акции по блокаде Крыма и подавался тогда как акт по борьбе "патриотов" с "оккупантами". И никто из участников тех событий до сих пор не осужден.

Также следствие ничего не говорит о заказчиках и организаторах. О них вспомнил лишь Рябошапка и Зеленский. Но ответы так и не прозвучали. Очень похоже на историю с убийством Бузины, где мотивом была названа идеологическая неприязнь к Бузине со стороны обвиняемых. А о заказчиках речи не идет.

То есть, зачем убили Шеремета - после громкой пресс-конференции полиции так и осталось непонятным.

Очевидно лишь то, что следствие вскрыло группу националистов и добробатовцев, которые промышляли заказными убийствами.

Впрочем, сам по себе последний факт плюс представленные прослушки разговоров, уже могут оказать сильное воздействие на общество. После убийства трехлетнего ребенка и еще целой серии преступлений, в которых были задействованы "атошники", их образ "защитников" и так уже сильно померк. Они все чаще воспринимаются как источник опасности для общества. И развитие дела Шеремета только укрепит этот тренд.

Но сделают ли из этого выводы украинские власти? Примут ли они меры к пресечению беспредела со стороны различных уголовных элементов, которые прикрываются вывесками "ветеранов АТО" и "патриотических организаций"?

Вопрос открытый.