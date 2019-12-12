Глава МВД Украины Арсен Аваков отрицает, что быстрое расследование убийства Павла Шеремета, было условием, при котором он сохранит кресло министра, сообщает корреспондент "Страны".

"Была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета?", спросили журналисты на брифинге, посвященном задержанию подозреваемых в совершении убийства Шеремета,

"Я не думаю, что сейчас время обсуждать политические слухи, но абсолютно серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и главное, чтоб комфортно. Других договоренностей нет. И не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", сказал глава МВД Арсен Аваков.

Тут же микрофон взял Владимир Зеленский.

"Я хочу дополнить господина министра. У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Не только я, но и остальные порядочные люди, никаких договоренностей в кавычках на крови не делают. Спасибо", - заявил президент Украины.

Мы ведем онлайн-репортаж брифинга, посвященного продвижению в расследовании убийства Павла Шеремета.

В ходе брифинга были озвучены подозреваемые в убийстве. Ими назвали военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко и супругов Владислава и Инну Грищенко, также участвовавших в АТО.

Напомним, что одна из подозреваемых в убийстве Шеремета по телефону обсуждала похищение детей у волонтера Маруси Зверобой с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.