12 декабря во время брифинга МВД, онлайн-трансляцию которого вела "Страна", стало известно, что две подозреваемых в убийстве Павла Шеремета за последние несколько стали владелицами нескольких квартир и машин.

По данным следствия, ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума", задержанная ранее по подозрению в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.

На фото: Инна Грищенко

Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу "Лиса", которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.

На фото: Юлия Кузьменко

Напомним, что убийство Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года. Под его машиной сдетонировало взрывное устройство, когда он был за рулем.

Главной версией убийства журналиста следствие назвало дестабилизацию ситуации в Украине путем убийства известного человека.

Третьей подозреваемой стала Яна Дугарь. По версии следствия она проводила разведку возле дома Шеремета.