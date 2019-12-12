Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2280 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие акты по планированию использования земель. Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента 12 декабря.

Законопроект поддержали 265 народных депутатов. Он регулирует установление границ и комплексное пространственное планирование территорий громад.

Проект представил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики и один из его авторов Павел Халимон.

"Законопроектом предлагается разработать единую комплексную документацию, которая будет распространяться на всю территорию громады - как объединенной, так и обычной. После утверждения такой документации громады в полном объеме смогут осуществлять планирование своей территории, и никакой другой документации разрабатывать не нужно будет", - сказал Халимон.

Документ отменяет необходимость разработки нескольких сходных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству. Он также нормирует вопросы, связанные с ее утверждением, создает электронную картографическую основу для планирования территории.

Проектом законы нардепы намерены завершить децентрализацию и передать громадам земли государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов. Люди на местах получат землю и право ею распоряжаться. Этот законопроект поможет местным громадам более системно подойти к планированию территорий и управлению земельными ресурсами.

Согласно законопроекту, целевое назначение земучастка определяется его собственником самостоятельно, сведения о выбранном владельцем виде целевого назначения участка вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение вида целевого назначения земучастка его собственником не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений органами власти, органами местного самоуправления (кроме земель обороны).

Авторами законопроекта являются 11 депутатов фракции "Слуга народа" и один парламентарий из депутатской группы "За будущее".

Как писал "Страна", сегодня Рада начала работу и сразу же взяла перерыв из-за скандала с аграрным комитетом.

А вчера мы рассказывали, как в парламенте серьезно подрались из-за закона о продаже земли.