В четверг, 12 декабря, спасатели завершили поисковую операцию в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", - написал Котляр.

По его словам, в результате пожара погибли 16 человек. Пострадавших - 47. Медпомощь предоставлена 33 пострадавшим: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе семи пожарникам). Два человека скончались в больнице.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек: 7 взрослых (пятеро из них пожарные) и 3 подростка.

При этом заммэра отметил, что правоохранители и судмедэксперты продолжают идентификацию погибших.

Из 14 тел, найденных в руинах колледжа, опознаны лишь четверо, сообщил глава следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет. По его словам, идентификация одного из тел вызывает сомнения, поэтому будет проведено еще 11 генетических экспертиз. Это должны сделать в течение 14 дней, передает "Думская".

По предварительным данным полиции, причиной пожара стало неисправное электрооборудование.

Напомним, пожар в одесском колледже вспыхнул утром 4 декабря.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что первое подозрение по делу о смертельном пожаре в Одессе получила директор колледжа, которую суд отправил под домашний арест.

Также мы сообщали, что в Кабмине пообещали, что семьи погибших при пожаре в одесском колледже получат по 200 тысяч гривен.