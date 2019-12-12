В ходе пресс-конференции по делу об убийстве Павла Шеремета было озвучено, что по данным следствия, одна из подозреваемых Юлия Кузьменко совсем недавно вела по телефону разговоры о том, что им нужна "сакральная жертва".

В частности, обсуждались планы убить волонтерку Марусю Зверобой или похитить у нее детей. Зверобой недавно обсуждала убийство президента Украины Владимира Зеленского, за что против нее сейчас расследуется уголовное дело. Они полагали, что это преступление может вызвать широкий резонанс и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Напомним, что полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обвиняемым вручаются подозрения.

В числе задержанных оказались несколько человек, в том числе рок- музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который успел заявить, что его "пакует" полиция по делу погибшего журналиста.

Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы". Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А сегодня стало известно о задержании первых подозреваемых.

Ранее мы разбирались, объявят ли атошницу и ее мужа подозреваемыми в убийстве Шеремета.

Как сообщала "Страна", одной из задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета оказалась девушка. Ее обвинили в слежке за его домом.