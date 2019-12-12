Согласно новому законопроекту министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского "Про медиа" именно Нацсовет по ТВ, а не суд, будет решать что такое "дезинформация", за которую Бородянский хочет ввести уголовную ответственность. Об этом сообщил секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско в Facebook.

"Нацрада вместо суда будет бросать журналистов за решетку. По новому законопроекту Бородянского "Про медиа" именно Нацрада будет решать что такое "дезинформация", за которую Бородянский хочет ввести уголовную ответственность для журналистов. Нацрада будет "разрабатывать и утверждать критерии дезинформации", - пишет Иванеско.

Как он пояснил, эти критерии не будут прописаны в законе, как, например, статьи УК, и их не будет рассматривать суд. Вместо этого все будет решать Нацрада, которая, как считает Иванеско, будет придумывать новые критерии дезинформации под заказ власти.

"Делать это Нацрада будет не сама. Ей поможет новый госинститут - "орган общего регулирования". Это ГО, которую надо создать под крылом Нацрады по сложной инициативной процедуре. Она то и будет "отбеливать" решения Нацрады, легализировать цензуру и травить неугодные ей СМИ. Сейчас эту функцию выполняет "самозваный медийный совет", который решил что он умнее всех медийщиков и монополизировал право на правду в Нацраде", - утверждает секретарь НСЖУ.

По его словам, Нацсовет сможет обвинить любое СМИ в пропаганде страны-агрессора.

"В медиа запрещается распространять: 1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором".

Написали, что Путин поедет на встречу "Нормандской четверки"? Нацрада сможет назвать вас "агентом Кремля" как популяризатора органа страны-агрессора. И это тоже будет решать не суд, а сама Нацрада", - отмечает Иванеско.

Скриншот: Facebook/Денис Иванеско

"Это даже не "закон о диктатуре". Это закон "об инквизиции СМИ" После того как он начнет работать, вы позавидуете "свободе" северокорейских журналистов. С таким талантом внедрения диктатуры Бородянский вполне мог бы стать замом Кима по идеологической работе", - добавил он.

Скриншот: Facebook/Денис Иванеско

Ранее сообщалось, что в ООН раскритиковали инициативы министра Бородянского по контролю за медиа.

Также мы писали, что в НСЖУ осудили инициативу Бородянского об уголовной ответственности для СМИ.