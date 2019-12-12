Сегодня, 12 декабря, сотрудники МВД провели брифинг в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следователи "четко определили личности, которые подозреваются в убийстве". Это группа лиц, которые подготавливали и осуществили убийство, а именно: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

О причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По версии следствия, непосредственно взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней. Роль супругов Грищенко до конца не понятна, но муж - Владислав Грищенко - известен как специалист по взрывчатке и в телефонных разговорах говорил, что способен сделать любую бомбу.

Группа подозревамых по версии следствия

Первая - Яна Дугарь, служившая в АТО. По данным расследования, экспертные исследования подтверждают, что именно она попала в объектив камер за несколько дней до дня убийства - 20 июля 2016 года. Проводила разведку рядом с местом проведения преступления: фотографировала места сосредоточения видеокамер.

Юлия Кузьменко - детский хирург в "Охматдете", приобрела дом и несколько авто за время войны, неоднократно обговаривала ситуации с привлечением военных для обстрела Киева из артиллерии. С 19:36 19 июля 2016 года до 09:19 20 июля 2016 года не использовала телефон, что является нехарактерным.

Андрей Антоненко - в ночь перед подрывом авто (с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года) выключил телефон. Живет с детства поблизости взрыва и хорошо ориентируется во дворах окружающих домов.

Инна Грищенко "Пума" - волонтер АТО, приобрела несколько автомобилей за время войны, решительна и целенаправленная, имеет явно выраженные лидерские качества в группе. Ее ДНК обнаружены в подрывном устройстве во время покушения на убийство гражданина Ч. С ночи 19 июля до полудня 20 июля также был выключен телефон.

Владислав Грищенко "Буча" - имеет 6 судимостей, имеет опыт в зоне АТО, утверждает, что может сделать любую бомбу за 15 минут. С 10 июля по 21 июля 2016 года находился в Днепропетровской области.

Как сообщала "Страна", главной версией убийства Шеремета следствие назвало дестабилизацию ситуации в Украине путем убийства известного человека.

Также "Страна" сообщала, о чем задержанные Антоненко и Кузьменко писали в соцсетях в день убийства.