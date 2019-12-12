Главная версия убийства журналиста Павла Шеремета - дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека. Об этом во время брифинга в четверг заявил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Кроме того, к делу об убийстве Шеремета привязывают еще два дела - подрыв ЛЭП в 2015 году на границе с Крымом и покушение на предпринимателя в Ивано-Франковской области.

"Было установлено 35 фактов таких преступлений", - заявил Коваль.

Напомним, ранее по этому делу задержали Киевского рок-музыканта, который сообщил, что его обвинили в убийстве Шеремета.

Перед этим адвокат сообщил об аресте киевского волонтера по делу Шеремета.

В данный момент в МВД проходит срочный брифинг Авакова и Зеленсокго по поводу задержания фигурантов дела Шеремета. "Страна" ведет онлайн-трансляцию.