По делу об убийстве Павла Шеремета задержана еще одна подозреваемая. Помимо Петра Кияна задержана 26-летняя Яна Дугарь. По версии следствия она проводила разведку возле дома Шеремета.

Об этом идет речь на страницах Кияна и Дугарь в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обыск у "Рифмастера" Андрей Антоненко. Задержана волонтёр Юлия Кузьменко. Обыск у Петра Кияна! Шьют дело об убийстве Шеремета", - сообщает Тим Златкин.

"Подозрение Андрею Антоненко и ЕЩЕ ОДНОЙ моей подруге Яне Дугарь: "Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..." Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х*ета ???" - говорится на фб-странице Назара Приходько.

Мы ведем прямой репортаж об активизации следственных действий по делу об убийстве Павла Шеремета.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский проводит срочный брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета.