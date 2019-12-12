Стало известно, кто дал разрешение на строительство катка, который начали устанавливать в Киеве у здания Офиса президента на улице Банковой. В распоряжении "Страны" оказались документы, который проливают свет на этот вопрос.

Как выяснилось, гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин обратился с просьбой к столичному мэру Виталию Кличко открыть возле здания Офиса президента "бесплатный социальный проект", который в письме именуется филиалом "Зимней страны на ВДНХ".

Также уточняются сроки работы филиала - с 26 декабря по 18 января.

Также мы публикует ответ Мушкину от Госуправления делами управления административными зданиями, в котором говорится, что ведомство не возражает против "бесплатного социального проекта" на площади перед Офисом президента, но с условием, что на это даст разрешение Киевская городская госадминистрация. Судя по всему, в КГГА не возражали.

Фото: "Страна"

Напомним, каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже. Площадь катка будет 12 на 24 метра, а его установка займет 12 дней.

Ранее "Страна" писала о том, что на Софийской площади Киева начали устанавливать главную елку страны.

Также мы сообщали, что главную елку Киева в этом году соберут из житомирской хвои. Фото.