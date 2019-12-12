В соцсетях назвали имя еще одного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook.

По его словам, по этому делу правоохранители задержали Петра Кияна. Известно, что он является волонтером и лично знаком с задержанной Юлией Кузьменко.

Скриншот: Facebook/Богдан Аминов

На Facebook странице Кияна есть фото, где он стоит с американским флагом в зоне АТО.

Фото: Facebook/Петр Киян

Напомним, ранее по этому делу задержали Киевского рок-музыканта, который сообщил, что его обвинили в убийстве Шеремета.

Также адвокат сообщает об аресте киевского волонтера по делу Шеремета.

В данный момент в МВД проходит срочный брифинг Авакова и Зеленсокго по поводу задержания фигурантов дела Шеремета. "Страна" ведет онлайн-трансляцию.