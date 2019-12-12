За 10 месяцев 2019 года трудовые мигранты (заробитчане) перевели в Украину эквивалент 9,7 миллиардов долларов. К концу года в НБУ ожидают увеличение этой суммы до $11,5 млрд.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Ее цитирует Интерфакс-Украина.

"Относительно частных переводов из-за границы, пока актуальная цифра за 10 месяцев - это 9,7 миллиарда долларов. Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. До конца года мы ожидаем 11,5 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.

Ранее сообщалось, что в 2018-м заробитчане перечислили на родину 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как сообщала "Страна", в Польше отстранили от занятий в университете студентку, которая записала оскорбительной видео в адрес гостьи из Украины.