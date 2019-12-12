Столичные барсеточники продолжают "щипать" киевских политиков и их родственников. Только вчера "Страна" сообщала о краже из машины мужа Иванны Климпуш-Цинцадзе - Арчила паспорта и других документов, как появилась новая жертва из столичного бомонда.

Алена Кошелева. Фото: antikor.com.ua

Из собственных источников в МВД, мы узнали что вчера жертвой автомобильных воров стала гламурная экс-депутат от Радикальной партии 29-летняя Алена Кошелева. Светская львица приехала отужинать в модный ресторан Sparks на Мечникова, который открыли на месте закрывшегося ночного клуба Serebro.

По неосмотрительности Кошелева оставила свою дамскую сумочку в салоне люксового автомобиля "Range Rover", а когда вернулась, естественно, сумки не было. В местной полиции завели уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины-Кража. Есть оперативная версия, что сработали автоворы - так называемые барсеточники, вскрывающие машины специальными устройствами код-грабберами. У соратницы Олега Ляшко пропали личные документы - водительское удостоверение, украинский паспорт для выезда за границу, более 20 тысяч гривен и 1500 долларов США.

Кстати толк в ресторанах Кошелева знает, так как в 2012—2013 годах работала администратором ресторана Ciro`s Pomodoro. На парламентских выборах 2014 года вошла в партийный список Радикальной партии Олега Ляшко, заняв 24 место. Указывалось, что она является волонтёркой Харьковского военного госпиталя, хотя в среде волонтеров замечена не была. В Верховной Раде VIII созыва была председателем подкомитета по вопросам государственной экономической политики, регулирования государственных закупок, государственной политики в сфере бытовых отходов и металлолома Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики. Также являлась секретарём группы по межпарламентским связям с Италией и членом групп по межпарламентским связям с Турцией, Финляндией, Катаром, Австрией, КНР и Норвегией. В Раде запомнилась золотым Iphone, охранниками и дорогими нарядами.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве обокрали на 200 тысяч долларов известного бизнесмена Вульфа, земляка Зеленского.

Также мы писали, что в Киеве в детском магазине "Антошка" обокрали бывшего нардепа-регионала .