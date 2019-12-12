Петр Порошенко, будучи президентом, в 2017 на своей странице в соцсети отметил заслуги украинского рок-музыканта Андрея Антоненко, известного под именем Riffmaster, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

"Это Андрей Антоненко Riffmaster - автор "Песни специального значения", более известной как "Тихо пришел, тихо ушел".

С первых дней войны Андрей помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил Специальных операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций. Самое время ее прослушать заново!" - написал президент в соцсети 29 июля 2017 года.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что после того, как пост Порошенко об Антоненко стали активно постить пользовалети Facebook, он перестал быть доступным на странице экс-президента.

Ранее "Страна" писала о заявлении главы МВД Арсена Авакова о том, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Также мы сообщали, что суд отказался отпускать из-под стражи атошницу "Пуму", которую считают причастной к убийству Шеремета.