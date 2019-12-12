Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes. Она возглавляет этот список девятый год подряд.

В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси. На четвертом месте – первая женщина, ставшая председателем Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен.

"В то время как менее 15% стран руководят женщины, первые четыре места в списке Forbes достались женщинам-политикам, что подчеркивает их вес на мировой арене", - говорится в пояснении к списку.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник главы Белого дома Дональда Трампа - Иванка Трамп заняла 42 место. Американская певица Рианна на 61 месте, а теннисистка Серена Уильямс на 81-ом. Активистка Грета Тунберг заняла последнее,100-е, место.

Как сообщала "Страна", на встрече в Париже, перед Нормандским форматом, президент России поговорил именно с Ангелой Меркель.

Олеся Медведева разбиралась, как прошла парижская встреча в Нормандском формате, на которой Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон встречались с одной из самых влиятельных женщин в мире.