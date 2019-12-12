Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира девятый год подряд
Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes. Она возглавляет этот список девятый год подряд.
В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси. На четвертом месте – первая женщина, ставшая председателем Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен.
"В то время как менее 15% стран руководят женщины, первые четыре места в списке Forbes достались женщинам-политикам, что подчеркивает их вес на мировой арене", - говорится в пояснении к списку.
На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник главы Белого дома Дональда Трампа - Иванка Трамп заняла 42 место. Американская певица Рианна на 61 месте, а теннисистка Серена Уильямс на 81-ом. Активистка Грета Тунберг заняла последнее,100-е, место.
Как сообщала "Страна", на встрече в Париже, перед Нормандским форматом, президент России поговорил именно с Ангелой Меркель.
Олеся Медведева разбиралась, как прошла парижская встреча в Нормандском формате, на которой Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон встречались с одной из самых влиятельных женщин в мире.