Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили различные актуальные вопросы повестки дня Украина-ЕС.

Сообщается, что среди прочего они согласовали необходимые шаги для скорейшего выделения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме EUR500 млн", - сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 декабря.

Также они обсудили вопросы транзита российского газа через Украину в ЕС.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Зеленский проинформировал фон дер Ляйен об итогах саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже, подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

"Урсула фон дер Ляен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в "нормандском формате", и достижения весомых результатов встречи", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен по случаю ее утверждения Европарламентом на должности главы Еврокомиссии и с утверждением нового состава правительства ЕС.

Напомним, что новый состав Еврокомиссии, возглавляемый фон дер Ляйен, официально вступил в полномочия с 1 декабря 2019.