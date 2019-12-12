Государственное бюро расследований, которое недавно было перезапущено Верховной Радой, сообщило о подозрении начальнику одного из отделов Управления государственной охраны Украины, который сбил насмерть пенсионерку в Киеве. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начальнику одного из отделов Управления государственной охраны Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранитель, управляя личным автомобилем марки SKODA, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину преклонного возраста. Потерпевшая в момент наезда находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего, то есть уголовное правонарушение" (ч.2 ст. 286 УКУ).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

"Страна" также сообщала о том, что ГБР проводит обыски у застройщика Микитася. Также мы писали о том, что под Одессой полицейский насмерть сбил мужчину.