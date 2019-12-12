Сегодня, 12 декабря, киевский рок-музыкант Андрей Антоненко из группы Riffmaster сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам Антоненко, в данным момент у него дома по адресу Старовокзальная, 7в проводится обыск.

Как сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко, сегодня по этому поводу состоится брифинг. И туда придут президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Страна" рассказывает, чем известен Андрей Антоненко.

Андрей Антоненко Рифмастер - кто это такой?

Андрей Антоненко - украинский музыкант. В 2017 году он подписал контракт с ВСУ, стал сержантом.

Песню Антоненко "Тихо прийшов, тихо пішов" считают гимном атошников.

Ее в этом качестве в 2017 году похвалил Петр Порошенко.

Заказать выступление Рифмастера (по крайней мере, такая опция была ранее) можно через сайт "Дядя Жора Company".

На сайте приводится описание группы Антоненко. А именно, что коллектив Riffmaster был основан 2003 году.

В 2004 году Riffmaster вместе с Александром Положинским записали песню "Земля" про события, которые происходят на территории Украины.

Стиль музыки Рифмастера характеризуется как rock acoustic hooligans. В 2007 году вышел дебютный альбом коллектива под названием Beautiful Day.

Также на сайте "Дядя Жора Company" указывается, что еще Антоненко принимает участие в проектах ADEM и DAZ Machine.

Описание группы Рифмастер на сайте "Дядя Жора Company"

Все последние фото Рифмастера в основном в камуфляже, он выступал перед бойцами ООС.

Андрей Антоненко в камуфляжной форме. Фото из открытых источников

В одном из интервью Антоненко говорил о том, что мечтает продвигать свою музыку, чтобы получать удовольствие и зарабатывать на этом, и воспитывать следующее поколение рок-музыкантов. Вместе тем, он отмечал, что "у нас как быдло-культура была, так и есть. Ее никто не отменял".

Свою философию Антоненко описывал так:"У меня правильно расставлены приоритеты: музыка и вот здесь во мое увлечение (показывает на центр ладони, - Ред.), а вокруг все остальное - семья, работа. Вот этот столб музыкальный оброс ракушками здоровыми, что стал, наконец, работать. А у других по-другому. Кто-то в какой-то момент сломался, там девочка сказала, что "я тебя брошу, если ты не будешь зарабатывать", и он типа сдулся, уписялся и пошел работать. И музыку забросил. А она его все равно бросила. Вот выбор нужно было сделать правильно..."

Уже на защиту Антоненко уже стал лидер С14 Евгений Карась.

Отлично относились к Антоненко и в "Правом секторе". И сам он говорит, что в компании радикально чувствует себя спокойнее. "Я считаю, что это самая искренняя и честная публика, перед которой мне приходилось выступать", - говорил он.

Андрей Антоненко Рифмастер - личная жизнь

О личной жизни Андрея Антоненко известно немного. Он был женат трижды.

Нынешняя супруга Светлана родила ему двоих детей: сыну Виктору уже 7 лет, дочери Варваре, которую Антоненко называет Варико - 3 года.

В интервью Андрей Антоненко рассказывал, что давно перестал вести счет своих татуировок. Ими усыпаны его руки, ноги, грудь и спина. Самую первую - череп - он набил в 1991 году после концерта любимой группы Metallica в свой день рождения. Последняя на сегодня татуировка - кусок грифа от гитары Gibson.

Отмечается, что жизненный Рифмастера: "Все, что делается, все - к лучшему" и "Движение - это сила! Движение - это жизнь!"

Кстати, большая часть песен у Антоненко - на русском языке. "Это нормально. У меня русскоязычная семья. Я не могу не быть патриотом Украины, потому что я здесь родился и вырос..."

Все подробности по сегодняшним событиям, связанным с убийством Павла Шеремета, читайте в обновляемом онлайн-материале "Страны".