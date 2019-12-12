Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Обвиняемым вручаются подозрения.

Параллельно стало известно, кто именно задержан. Музыкант рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко заявил, что его "пакует" полиция по делу погибшего журналиста.

Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".

Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А сегодня стало известно о задержании первых подозреваемых.

Что о них известно и как дальше будет раскручиваться дело Шеремета - "Страна" следит в режиме онлайн.

Пресс-конференция МВД

17:52 Почти сутки телефоны всех подозреваемых были или отключены или на них не было никакой активности в день убийства.

17:51 Антоненко отчетливо хромал на видеокамерах. Одновременно было известно, что он накануне лечил ногу в больнице.

17:47 Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

17:45 Называны все подозреваемые по делу Шеремета. Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко.

17:40 "Настрой всей группы кардинально изменился после первой нашей повестки по делу Шеремета". После самоубийства "Пистолета" о намерении застрелиться заявил Киян - сожитель Кузьменко.

Полиция говорит, что когда Киян ездил за город, за ним подсылали полицейских под видом грибников, чтобы он не покончил с собой.

17:37 Дугарь проводила разведку у дома Шеремета накануне убийства, считают в полиции.

17:35 По делу задержана еще одна атошница - Яна Дугарь. Показали ее прослушку. Она волнуется в разговоре с "гражданкой Е" говорит, что дома у нее спрятан набор минера и 7 мобильных телефонов. Сейчас она контрактник ВСУ.

17:33 Вот это Иван Вакуленко - он же "Пистолет". Он застрелился (или был застрелен) 18 октября. Официальная версия - самоубийство.

17:31 После этого "Пистолета" находят застрелившимся. "Пума" активно радуется этому факту.

17:28 Полиция публикует записи переговоров "Пумы" с членами группы после того, как Вакуленко вызывали на допрос по делу Шеремета. "Я начинаю трохи подстремываться".

17:23 "Гражданин К" - это Киян, который является сожителем Юлии Кузьменко.

17:20 Полиция говорит, что крепление взрывного устройства при попытке убийства бизнесмена в Ивано-Франковской области и при убийстве Шеремета - идентичное. Там работала "Пума" и ее муж, о которых уже рассказывала "Страна".

Силовики установили владельца автомобиля, который использовали для закладки. Это гражданин "Пистолет" (Вакуленко). Он подвозил туда Пуму и ее мужа

17:18 Опору взрывал человек по кличке "Нацик" - полиция установила, что это Антоненко. Его опознали по принту на кофте - в такой же он был на месте преступления. Там же работал "гражданин К" или "Электрик".

17:17 К этому делу привязывают еще два дела - подрыв ЛЭП в 2015 году на границе с Крымом. И покушение на предпринимателя в Ивано-Франковской области.

17:16 Главная версия - дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека, заявил Коваль. "Было установлено 35 фактов таких преступлений".

17:13 В ночь убийства камеры зафиксировали мужчину и женщину, которая приблизилась к машине Шеремета и заложила туда взрывчатку. Далее к ним присоединился мужчина с принтом на кофте.

17:11 Дело изучали следователи ФБР США. "Более 800 выемок документов и информации, допрошено 3000 человек, отработано 577 домов".

17:09 Доклад начал замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

17:08 Начался брифинг Авакова. Министр выступает на суржике.

17:00 У Кияна на Facebook есть фото с американским флагом в зоне АТО.

16:58 Киян - тоже волонтер. Он лично знаком с задержанной Юлией Кузьменко.

16:55 В Сети назвали имя еще одного задержанного - Петр Киян.

16:54 Еще о биографии Антоненко: он трижды был женат. Нынешняя супруга Светлана родила ему двоих детей: сыну Виктору уже 7 лет, дочери Варваре 3 года.

Большинство песен музыкант написал на русском языке. Сам он русскоязычный.

16:50 Интересно, что в день убийства Шеремета у Антоненко в соцсетях, как и у задержанной Кузьменко - сплошной позитив.

16:47 Экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет, что обыски идут у четырех атошников.

16:45 Националисты уже запустили стрим по задержанным волонтерам из полици. Среди них Маси Найем.

16:39 Антоненко был желанным гостем у "Правого сектора".

16:37 В брифинге по убийству Шеремета примут участие Зеленский и Рябошапка, сообщил зам Авакова Антон Геращенко.

16:30 В защиту рокера Антоненко уже выдвинулись националисты из С14, которых призвал глава этой группы Евгений Карась.

16:25 Юлия Кузьменко - еще один волонтер. На ее странице в Facebook уже говорят, что ее задержали по делу Шеремета, но эта информация еще неточная.

В день убийства Шеремета у Кузьменко много совершенно непринужденных постов в Facebook, включая селфи.

16:18 Вкратце, что известно об Антоненко, которого задержали по делу Шеремета.



Это известный в националистических кругах рок-музыкант, который возглавляет группу Riffmaster. Антоненко - автор официально раскрученного "гимна спецназа", который транлировался в СМИ Минобороны.

В частности, песни "Тихо пришел, тихо ушел".

Антоненко был обласкан за эту песню Петром Порошенко.

16:16 В 17:00 будет брифинг полиции по этому делу.

16:13 Киевский адвокат Влад Добош сообщил о задержании волонтера Юлии Кузьменко. По какому конкретно делу - информации нет, но речь идет о каком-то убийстве.

16:05 Рок-музыкант Антоненко написал о задержании у себя в Facebook.