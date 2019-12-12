Сегодня, 12 декабря, правоохранители задержали несколько подозреваемых по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Среди них - бывший рок-музыкант и спецназовец Андрей Антоненко и волонтерша и врач Юлия Кузьменко.

"Страна" собрала информацию, которой делились подозреваемые непосредственно в день убийства на своих страницах в Facebook.

Кузьменко накануне убийства, 18 июля, если верить постам в соцсети, отдыхала в Румынии.

Предположительно в день закладки бомбы и непосредственно в день убийства она сделала ряд повседневных постов и селфи.

"Если тебе давно никто не дарил цветы... выбирай любой! Остальные оставь другому, такому как ты, которому давно не дарили цветы!" - публикует она фото детского рисунка с пожеланием.

На одном фото - мальчик играет с собакой.

Еще одно фото - просто селфи. Подтверждается только локация - Кузьменко 20 июля находилась в Киеве.

А Антоненко сделал ряд странных постов. На одном из фото - он выкладывает слова из набора букв "вечеринка", "удача", "праздник".

Также есть пост-мем: "Я не злой. Я добрый нах@", - это Антоненко писал в день убийства журналиста Шеремета.

Ранее "Страна" писала все, что известно про лидера рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, который сегодня заявил, что его "пакует" полиция по делу погибшего журналиста.

Напомним, три года с момента убийства следователи не могли выйти на след убийц, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы". Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А сегодня стало известно о задержании первых подозреваемых.

Что о них известно и как дальше будет раскручиваться дело Шеремета - "Страна" следит в режиме онлайн.