Адвокат Влад Добош сообщил о задержании волонтера Юлии Кузьменко, у нее должен быть обыск. Об этом он написал в Facebook.

Он не уточняет, с каким именно делом связан ее арест, но вероятно, речь идет об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом же пишут и в комментариях к посту адвоката.

Фото: facebook.com

На странице Юлии Кузьменко в Facebook ее друзья пишут, что ей "предъявляют соучастие в убийстве Шеремета" и что "Аваков объявил массовые аресты и обыски!".

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня глава МВД Аваков заявил, что Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Пока подробностей в деле недостаточно. Известно только, что в убийстве Шеремета обвинили киевского рок-музыканта Андрея Антоненко, который выступает под псевдонимом Riffmaster. Он сам сообщил, что его обыскивают по адресу Старовокзальная, 7в и уже предъявили обвинения в убийстве Шеремета.