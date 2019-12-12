Сегодня, 12 декабря, специальным гостем заключительного в 2019 году выпуска ток-шоу "Право на владу" станет президент Украины Владимир Зеленский. Информация об этом появилась на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что во время эфира будут подведены итоги Нормандского саммита. В частности, президент расскажет о том, приблизят мир на Донбассе проведенные переговоры, о взятых Украиной обязательствах, а также о том, были ли непубличные договоренности в кулуарах.

Скриншот: Facebook/ Офіс Президента Украни

Вопрос президенту также может задать любой желающий, оставив их в комментариях на странице "Право на владу" в Facebook. Некоторые из них ведущая Наталья Мосейчук озвучит в прямом эфире.

Напомним, в ночь на вторник, 10 декабря, в Париже лидеры стран "нормандской четверки"- Президент Украины Владимир Зеленский, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон - провели встречу и подписали коммюнике по результатам переговоров.

Ранее "Страна" подвела итоги Нормандской встречи для Украины.

Также мы писали о том, что Офис президента подделал перевод коммюнике Нормандской четверки.