Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под именем Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Андрей Антоненко. Фото: karabas.live

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп! (Помогите! - Ред.)", - написал Антоненко.

Стоит отметить, что незадолго до этого глава МВД Арсен Аваков написал, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Известно, что Антоненко приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций. Его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" считают одним из гимнов атошников.

Известно, что обыск проводится по адресу Старовокзальная, 7в.

На защиту Антоненко уже выступил лидер С14 Карась.

"Сейчас. Киев. Старовокзальная 7-в. Обыск и задержание во дворе музыканта, ветерана спецназа Андрея Антоненко известного под псевдонимом "Риффмастер". Антоненко - автор известного хита про спецназ "Тихо пришел, тихо ушел".

Еще вчера шили убийство Шеремета десантнику "Буче". "Буча" проходил перед тем по другому делу о покушении на убийство бандита в ходе каких-то криминальных разборок. Теперь полиция нашла убийцу в Риффмастери. Кто рядом - стоило бы подтянуться. По крайней мере обеспечить, чтобы все действительно было по закону", - написал Карась в Телеграме.

Скриншот: t.me/KARAS_EVGEN/682

Ранее глава МВД Арсен Аваков написал, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Также мы писали, что ветеран АТО Буча заявил, что следователи предлагали ему "взять на себя" дело Шеремета.