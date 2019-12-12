Глава МВД Арсен Аваков написал, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!" - заявил министр в Twitter.

Фото: twitter.com

Пока подробностей в деле недостаточно. Известно только, что в убийстве Шеремета обвинили киевского рок-музыканта Андрея Антоненко, который выступает под псевдонимом Riffmaster.

Он сам сообщил, что его обыскивают по адресу Старовокзальная, 7в и уже предъявили обвинения в убийстве Шеремета.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп! (Помогите! - Ред.)", - написал Антоненко.

Известно, что Антоненко приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций, а его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" считают одним из гимнов атошников.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

А до этого ветеран АТО Буча заявлял, что следователи предлагали ему "взять на себя" дело Шеремета.