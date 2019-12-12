Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала "Стране" почему, по ее мнению, до нового года ни законопроект по земле, ни законопроект про Приватбанк приняты не будут. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

По ее словам, правок к земле скопилось очень много, поэтому их рассмотрение может затянуться на многие недели, а то и месяцы. Такая же судьба, скорее всего, ждёт и законопроект про банки.

"Выходит так, мы зашли в первое чтение, теперь между первым и вторым четыре недели, и мы должны с этим что-то сделать. Если есть 4 тысячи и больше правок и каждый настаивает, чтобы его правка была учтена и обговорена на комитете, то это, естественно, затянется на месяц-два.", - рассказала Верещук.

Она отметила, что тоже может ждать и законопроект по Приватбанку, ведь только по земле депутаты подали 4300 правок и все их нужно рассмотреть.

Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду законопроект о запрете возвращения ПриватБанка Коломойскому.

Также мы писали, что закон о рынке земли не успеют принять до следующего года.