4300 правок. Рада не сможет принять до нового года законопроекты о рынке земли и Приватбанке - нардеп Верещук
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала "Стране" почему, по ее мнению, до нового года ни законопроект по земле, ни законопроект про Приватбанк приняты не будут. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
По ее словам, правок к земле скопилось очень много, поэтому их рассмотрение может затянуться на многие недели, а то и месяцы. Такая же судьба, скорее всего, ждёт и законопроект про банки.
"Выходит так, мы зашли в первое чтение, теперь между первым и вторым четыре недели, и мы должны с этим что-то сделать. Если есть 4 тысячи и больше правок и каждый настаивает, чтобы его правка была учтена и обговорена на комитете, то это, естественно, затянется на месяц-два.", - рассказала Верещук.
Она отметила, что тоже может ждать и законопроект по Приватбанку, ведь только по земле депутаты подали 4300 правок и все их нужно рассмотреть.
Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду законопроект о запрете возвращения ПриватБанка Коломойскому.
Также мы писали, что закон о рынке земли не успеют принять до следующего года.