Нардеп от "Слуги народа" снова попался на интимной переписке. На этот раз инцидент произошел с главой Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Объектив фотокорра подловил ее в тот момент, когда на заседании Верховной Рады она в мессенджере вела диалог о сексе на "новом матрасе". Интимная переписка нардепа попало на фото.Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что это произошло во время утренней сессии Верховной Рады, где обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО". Из сообщений стало понятно, что Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым, который заказал новый матрас, который должны уже сегодня доставить. Нардеп эмоционально отреагировала на такую ​​новость.

"Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа", - написала Третьякова.

Отметим, что нардеп настолько обрадовалась новому матрасу, что написала об этом в Facebook.

"Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарность мужу!" - написала в соцсети нардеп.

Согласно информации на странице Третьяковой в Facebook, с Поповым они поженились 21 сентября 2019.

Фото: facebook.com

Фото: informator.press

Напомним, что нардепы уже неоднократно оказывались в центре секс-скандалов. Мы писали о пяти самых ярких из них.

Также мы сообщали, что нардеп Тищенко заявился в ложу прессы в Раде, чтобы поработать фотокорром.