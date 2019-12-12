После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса власти Овидиопольского района Одесской области закроют три школы и одну гимназию из-за нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В Овидиопольской райадминистрации заявили, что проблема нарушения норм противопожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной. На сегодняшний день официально по 4-м учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности.

Администрацией района по вышеуказанным учебным заведениям были изготовлены проектные документы и экспертизы. По предварительным подсчетам, для того чтобы привести хотя бы одну школу к нормам противопожарной безопасности необходимо 2-3 млн гривен.

"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - сообщили в РГА.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе попрощались с погибшим во время пожара спасателем.

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