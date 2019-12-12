В новом медийном законопроекте министра культуры Владимира Бородянского зарплата членов по сути надзорного за СМИ органа - Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания составляет 75 прожиточных минимумов или почти 158 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает секретарь НСЖУ Денис Иванеско в Facebook.

"Первым делом члены Нацсовета, которая по новому закону Бородянского "О медиа" будет по сути осуществлять цензуру над СМИ в Украине, подняли себе зарплату. Прямо в закон записали 75 прожиточных минимума в месяц. С 1 января это будет 157 620 грн. (75*2102=157 620) Все правильно - за грязное дело надо много платить", - написал он.

Он отмечает, что зарплата у цензоров из Нацрады будет расти вместе с прожиточным минимумом. "Никаких привязок к единой тарифной сетке, зарплатам учителей, врачей, министров или президента. Зеленский, кстати, получает в 5 раз меньше того, что будут платить членам Нацрады – 28 тыс. грн. в месяц. Как-то слишком дорого обходится этот никудышный орган. Вред от работы Нацрады давно превышает пользу, которую он теоретически должен приносить. Полагаю, Укрчастотнадзор мог бы разделить частоты лучше, быстрее и дешевле. И главное – без цензоров и подносящих им патроны псевдоэкспертов. У кого из депутатов хватит смелости ликвидировать Нацраду?" - пишет Иванеско.

Фото: facebook.com

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