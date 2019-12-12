В Центральной избирательной комиссии обнародовали фото всех кандидатов в народные депутаты Украины, которые принимали участие во внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийным спискам.

Теперь можно увидеть весь состав кандидатов-списочников в лицо. Информация была обнародована пресс-службой ЦИК.

"Батькивщина":

"Радикальная партия Олега Ляшко":

"Голос"

"Европейская солидарность":

Оппозиционная платформа - За жизнь:

Всеукраинское объединение "Факел":

Как сообщала "Страна", в конце ноября 2019 по данным соцопроса, лидерами электоральных предпочтений жителей Украины оказались "Слуга Народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Почему в парламенте Украины решили продлить действующий закон об особом статусе Донбасса. Что это значит в Ясно.Понятно блоге анализировала Олеся Медведева: