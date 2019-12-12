ЦИК опубликовал фото всех кандидатов-списочников на выборах в Раду-2019
В Центральной избирательной комиссии обнародовали фото всех кандидатов в народные депутаты Украины, которые принимали участие во внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийным спискам.
Теперь можно увидеть весь состав кандидатов-списочников в лицо. Информация была обнародована пресс-службой ЦИК.
"Радикальная партия Олега Ляшко":
Оппозиционная платформа - За жизнь:
Всеукраинское объединение "Факел":
Как сообщала "Страна", в конце ноября 2019 по данным соцопроса, лидерами электоральных предпочтений жителей Украины оказались "Слуга Народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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