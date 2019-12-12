Киевский бизнесмен после заявления мовного омбудсмена о штрафах за русский язык в детских кружках решил открыть детскую студию на русском
Киевский бизнесмен Александр Меламуд предложил индивидуальный способ ненасильственного сопротивления инициативе "мовного" омбудсмена Татьяны Монаховой, которая решила штрафовать русскоязычные кружки для детей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"После того , как наша мовная гиднючка, в смысле омбудсмен , заявила , что будет накладывать штрафы за русскоязычные кружки для детей, у меня появилась здравая мысль . Буду бороться с этими уродами методом индивидуального сопротивления. Не насильственного. А потом подумал , ну что я могу сделать? Бабушек через дорогу не переводить? В смысле , закрыть все мои благотворительные программы? Им будет хуже?", - пишет Меламуд.
В место этого бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, обратится в международный суд.
"Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд. Страну они хотят единую. Идиоты", - написал бизнесмен.
Скриншот: Facebook/Александр Меламуд
Напомним, вчера, 10 декабря, Монахова на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков. Данная инициатива вызвала критику со стороны общественности и политиков.
Так, "Слуга народа" Бужанский высмеял намерения Монаховой штрафовать детские кружки за русский язык, назвав их "позорным бредом".
Позже Оппоплатформа потребовала немедленно уволить мовного омбудсмена Татьяну Монахову.