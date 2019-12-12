Киевский бизнесмен Александр Меламуд предложил индивидуальный способ ненасильственного сопротивления инициативе "мовного" омбудсмена Татьяны Монаховой, которая решила штрафовать русскоязычные кружки для детей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"После того , как наша мовная гиднючка, в смысле омбудсмен , заявила , что будет накладывать штрафы за русскоязычные кружки для детей, у меня появилась здравая мысль . Буду бороться с этими уродами методом индивидуального сопротивления. Не насильственного. А потом подумал , ну что я могу сделать? Бабушек через дорогу не переводить? В смысле , закрыть все мои благотворительные программы? Им будет хуже?", - пишет Меламуд.

В место этого бизнесмен решил открыть студию для детей на русском языке, после чего, в случае штрафа, обратится в международный суд.

"Я открою детскую студию на русском языке . Пусть придут и оштрафуют , а я не заплачу. Пусть получат через суд . Я пройду все инстанции , а потом подам иск в международный суд. Страну они хотят единую. Идиоты", - написал бизнесмен.

Скриншот: Facebook/Александр Меламуд

Напомним, вчера, 10 декабря, Монахова на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков. Данная инициатива вызвала критику со стороны общественности и политиков.

Так, "Слуга народа" Бужанский высмеял намерения Монаховой штрафовать детские кружки за русский язык, назвав их "позорным бредом".

Позже Оппоплатформа потребовала немедленно уволить мовного омбудсмена Татьяну Монахову.