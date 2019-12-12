В Киеве прохожий заметил, что неизвестный пытается прикрепить к автомобилю подозрительный предмет. Мужчина не растерялся, самостоятельно задержал злоумышленника и вызвал полицию. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения. Злоумышленника задержали. Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП произошло на улице Малой Житомирской. Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в "Борисполе" задержали украинца с 26 последними айфонами в штанах.

Также мы сообщали, что в Житомирской области задержали сбежавшего из колонии, который прятался в доме своей знакомой.